Україна повернула тіла полеглих воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Репатріація відбулася за сприяння Червоного Хреста
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фахівці найближчим часом встановлять особи загиблих

Україна повернула 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що найближчим часом правоохоронці проведуть необхідні експертизи та ідентифікують особи репатрійованих. Репатріація відбулася за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Востаннє про повернення до України загиблих військових Сил оборони повідомлялося 19 серпня. Тоді в результаті репатріацій також вдалося повернути 1000 тіл.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.

До слова, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

