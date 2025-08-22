Головна Світ Політика
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нетаньягу заявив, що Ізраїль відновить переговори щодо завершення війни та звільнення заручників
фото: Reuters

Ізраїль готовий відпустити близько 200 палестинських ув’язнених

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що його країна готова негайно відновити переговори про звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, а також про завершення майже дворічної війни. Водночас він наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам Ізраїлю. Слова прем'єра цитує Reuters, передає «Главком».

Видання зазначає, що це була перша реакція ізраїльського уряду на пропозицію Єгипту та Катару щодо тимчасового припинення вогню, яку на початку тижня прийняв ХАМАС. За словами ізраїльських чиновників, делегація вирушить на переговори, щойно буде визначено місце їх проведення.

Виступаючи перед солдатами біля кордону з Газою, Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль продовжує реалізовувати план перемоги над ХАМАС та підготовку до захоплення міста Газа. Цю операцію раніше схвалив кабінет безпеки, попри заклики союзників Ізраїлю переглянути наміри.

За даними влади, близько 50 заручників досі перебувають у руках ХАМАС, і лише приблизно 20 з них можуть бути живими. Пропозиція, що обговорюється, передбачає 60-денне перемир’я, звільнення 10 заручників і передачу тіл ще 18. В обмін Ізраїль готовий відпустити близько 200 палестинських ув’язнених.

Після набрання чинності тимчасового припинення вогню, сторони мають розпочати новий етап переговорів щодо постійного миру та звільнення решти заручників.

Днями стало відомо, що армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа. 

Речник армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін підтвердив інформацію про наступ. «Наші сили вже контролюють околиці міста», – сказав він.

За словами представника ізраїльської армії, цього тижня буде розіслано близько 60 тис. повісток про призов, ще 20 тис. – до кінця місяця. Дефрін розповів, що армія оборони Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для цивільного населення Гази – для безпечної евакуації, отримання допомоги та медичного обслуговування.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

Теги: заручники обмін переговори ХАМАС сектор Гази армія Ізраїль

