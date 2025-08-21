«Путін хоче нам продати повітря». Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями»

Президент впевнений: ворог висуває неприйнятні умови, бо не збирається закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею «обміну територіями» з Росією. Російський президент Володимир Путін намагається продати Україні «повітря», зазначив глава держави на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній і «Главком».

«Я пояснив, чому наші території такі важливі. І я сказав, що Путін хоче нам продати якесь «повітря» – що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте», – заявив Зеленський.

Президент висловив думку, що це лише «закид» з боку Путіна, і він сам розуміє, що такий варіант неможливий. Зеленський вважає, що російський лідер, ймовірно, розраховує саме на це, оскільки не бажає завершувати війну.

«Заздалегідь дає вам якісь умови, щоб ви їх не могли сприймати», – додав він.

На зустрічі глава держави відкинув можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. Він додав, що росіяни не отримають Сумщину, Харківщину та Миколаївщину.

Раніше Зеленський вже заявляв, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Глава держави казав, що Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони.

Москва нав'язує ідею «обміну» українськими територіями без жодних гарантій. Своєю чергою український президент відреагував на територіальні вимоги Путіна.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що в рамках мирної угоди між Україною та Росією відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін». Він додав, що зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін.