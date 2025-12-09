Головна Країна Події в Україні
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
Українська армія все ще має перевагу в дронах-бомберах, заявив військовий і екснардерп Ігор Луценко
фото: Міноборони РФ

Ігор Луценко зазначив, що раніше Україна була законодавцем тенденцій у дроновій війні, зокрема у масовому застосуванні FPV

Росія суттєво просунулася у масовому виробництві ударних безпілотників, зокрема модернізованих шахедів із ракетним оснащенням, і за окремими технологічними напрямами вже наздоганяє або обходить Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив військовослужбовець Ігор Луценко.

За його словами, російська армія хоч і «дубова», але вона діє системно й поступово створює умови, у яких технічні рішення починають давати результат. Саме це, каже Луценко, призводить до складної ситуації на окремих напрямках фронту, зокрема поблизу Покровська, Гуляйполя та Куп’янська.

Військовий наголошує, що нинішня війна є постіндустріальною та інформаційно-технологічною, а класичні підходи – масова мобілізація й індустріальне виснаження – вже не працюють. Вирішальну роль відіграють компактні підрозділи з висококваліфікованими технічними фахівцями, які мають прямий контакт із виробниками та підтримку інженерного тилу.

Луценко зазначив, що раніше Україна була законодавцем тенденцій у дроновій війні – зокрема у масовому застосуванні FPV та нестандартних ударних рішень. Водночас зараз російські війська швидко скорочують розрив у таких сферах, як використання шахедів, оптоволоконні дрони та засоби протидії українським БпЛА.

Говорячи про зміни за останній рік, військовий відзначив, що Україна вийшла на паритет із Росією за далекобійними ударами завдяки приватним виробникам, які інвестують у розвиток технологій і масштабування виробництва. Водночас Україна досі відстає за розвідувальними безпілотниками, але має перевагу у бомберах.

За словами Луценка, Росія також активно наздоганяє Україну у зенітних дронах і засобах боротьби з БпЛА, особливо безпосередньо на лінії фронту. «Треба розуміти, що у цих технологічних перегонах нема постійних здобутків. Потрібно постійно працювати в напрузі», – підсумував військовий.

Раніше «Главком» говорив з фахівцем зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергієм (Флеш) Бескрестновим про те як за останній рік безпілотна війна вийшла на новий рівень та наскільки змінилося технологічне поле бою порівняно з минулими роками.

