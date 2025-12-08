Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
Триває розбір пошкоджених конструкцій
фото: ДСНС Сумщини

Сім людей травмовано

Уночі російські війська завдали ударів БпЛА по дев'ятиповерхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверхи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та Нацполіцію.

Внаслідок удару семеро громадян отримали поранення.

Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків фото 1

«Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще сім людей, серед них одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків фото 2
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків фото 3
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків фото 4

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків фото 5

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок. 

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські солдати йдуть дорогою, затягнутою протидроновою сіткою, у місті Костянтинівка, розташованому на лінії фронту у Донецькій області
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
9 листопада, 04:32
ЄС готує санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Рощиної
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
12 листопада, 15:21
У Києві через ворожу атаку загинула людина
У Києві через обстріл РФ загинула людина: кадри та наслідки від ДСНС
14 листопада, 05:56
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
22 листопада, 23:26
Івану Самотію назавжди 48...
Став на захист України у 2023 році. Згадаймо Івана Самотія
8 листопада, 09:00
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
13 листопада, 16:48
Після загибелі близького друга у 2022 році Ярина, яка тоді працювала лікарем-інтерном швидкої допомоги, прийняла рішення долучитися до ЗСУ
Приєдналася до війська, щоб рятувати життя. Згадаймо бойову медикиню Ярину Мруць
24 листопада, 09:00
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2025
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua