Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків

Сім людей травмовано

Уночі російські війська завдали ударів БпЛА по дев'ятиповерхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверхи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та Нацполіцію.

Внаслідок удару семеро громадян отримали поранення.

«Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще сім людей, серед них одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок.