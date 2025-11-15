Україна та Росія відновлять обмін полоненими: Умєров розповів деталі

«Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома», – сказав секретар РНБО

За посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців. Як інформує «Главком», про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, який цими днями проводив відповідні консультації за дорученням президента України Володимира Зеленського.

«У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців», – наголосив він.

За словами Умєрова, найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

«Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними», – повідомив Умєров.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у вівторок, 11 листопада, заявив, що цими днями буде працювати в Туреччині та на Близькому Сході, аби розблокувати процес обмінів.

Як повідомлялось раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.