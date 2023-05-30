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Резніков закликав Німеччину додати винищувачі Eurofighter до «авіаційної коаліції»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Резніков закликав Німеччину додати винищувачі Eurofighter до «авіаційної коаліції»
Резніков: «Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком»
фото з відкритих джерел

Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком», – зазначив міністр.

Міністр нагадав, що вже є міжнародна «танкова коаліція», в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і «коаліція винищувачів» із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За словами міністра, загалом Україні потрібно близько 120 винищувачів, найбільшу частину з яких повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Водночас він підкреслив, що Eurofighter і Gripen також допомогли б українцям.

Резніков наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.

Нагадаємо, британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно були надані Україні, показують на полі бою стовідсотковий результат.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення серед країн не членів НАТО, Австралія була найбільшим «донатором» зброї для України.

 

Теги: Олексій Резніков винищувач Німеччина коаліція

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