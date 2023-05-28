РФ висилає сотні німецьких держслужбовців: МЗС Німеччини розкритикувало рішення

Усі німецькі дипломати та педагоги мають залишити Росію до 1 червня

У РФ вирішили вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки «необґрунтованими» та «незрозумілими». Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сотні німецьких дипломатів та державних службовців, які живуть та працюють в Росії, отримали лише кілька днів, щоб залишити країну, йдеться в заяві речника міністерства закордонних справ Німеччини.

Сьогоднішній наказ є останнім з низки висилок, які почалися після того, як Німеччина вирішила виселити кількох російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російську розвідку. Москва у відповідь вислала 20 німецьких дипломатів у квітні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У міністерстві закордонних справ ФРН зазначили, що останній наказ стосується німецьких дипломатів, державних службовців, які працюють в Росії, та викладачів у спонсорованому урядом Інституті Гете, який пропонує курси німецької мови та програми культурного обміну. Усі вони мають залишити РФ до 1 червня.

«Цей ліміт, встановлений Росією з початку червня, вимагає серйозного скорочення всіх сфер нашої присутності в РФ», – йдеться у заяві.

«Федеральний уряд зараз стурбований тим, щоб забезпечити мінімальну присутність представників у Росії, зберігаючи також дипломатичну присутність», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами