РФ висилає сотні німецьких держслужбовців: МЗС Німеччини розкритикувало рішення
Усі німецькі дипломати та педагоги мають залишити Росію до 1 червня
У РФ вирішили вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки «необґрунтованими» та «незрозумілими». Про це повідомляє CNN.
Сотні німецьких дипломатів та державних службовців, які живуть та працюють в Росії, отримали лише кілька днів, щоб залишити країну, йдеться в заяві речника міністерства закордонних справ Німеччини.
Сьогоднішній наказ є останнім з низки висилок, які почалися після того, як Німеччина вирішила виселити кількох російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російську розвідку. Москва у відповідь вислала 20 німецьких дипломатів у квітні.
У міністерстві закордонних справ ФРН зазначили, що останній наказ стосується німецьких дипломатів, державних службовців, які працюють в Росії, та викладачів у спонсорованому урядом Інституті Гете, який пропонує курси німецької мови та програми культурного обміну. Усі вони мають залишити РФ до 1 червня.
«Цей ліміт, встановлений Росією з початку червня, вимагає серйозного скорочення всіх сфер нашої присутності в РФ», – йдеться у заяві.
«Федеральний уряд зараз стурбований тим, щоб забезпечити мінімальну присутність представників у Росії, зберігаючи також дипломатичну присутність», – йдеться у заяві.
Як повідомлялося, 22 квітня, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.
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