Президент повідомив, скільки полонених українів вже повернулися додому

«Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на окупованій території»

Починаючи з березня українській стороні вдалося повернути з російського полону 1031 людину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1031 людину. Дякую всій команді за цей результат», – сказав глава держави.

Він зауважив, що сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 52 людини: 50 оборонців і двох цивільних. Серед них – бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, бійці тероборони. Є серед них і моряк з острова Зміїного, а також нацгвардієць, захоплений у полон під час захисту Чорнобильської атомної електростанції, і пенсіонер СБУ, якого взяли в полон у Бучі.

«Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», – підкреслив президент.

Нагадаємо, 29 жовтня Україні вдалося повернути з полону 52 захисників. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Служба безпеки України показала унікальні кадри зі звільненими українцями.

Раніше у визволеного з полону військовослужбовця полку «Азов» В’ячеслава Білого та його дружини Олени народився син.

21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб.