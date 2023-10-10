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Уряд максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для них

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для них
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів»

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для їх виготовлення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

«Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 березня, Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників. 

Теги: безпілотник уряд Денис Шмигаль

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