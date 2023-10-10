Уряд максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для них

Денис Шмигаль: «Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів»

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для їх виготовлення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

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«Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 березня, Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.