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Зеленський розповів про значні досягнення України у виробництві озброєння (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розповів про значні досягнення України у виробництві озброєння (відео)
Зеленський виступив на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій
фото: Офіс президента України

Український флот морських дронів дає відсіч російським кораблям

Україна створює перший у світі флот морських дронів, а також виробляє гармати й снаряди за стандартами НАТО. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

«Україна створює перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські кораблі сенсу та примушує їх ховатись», – підкреслив глава держави.

Також, за його словами, наша країна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО. А українські протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні порівняно з низкою аналогів.

Нагадаємо, що Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Україна розробила відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір нашої країни дати реальний захист від агресій. Документ уже підписали 13 визначних компаній.

Теги: корабель Володимир Зеленський безпілотник флот

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