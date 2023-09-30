Зеленський оголосив про створення нового оборонного альянсу: вже є перші учасники

На Міжнародному форумі оборонних індустрій Зеленський озвучив три важливих рішення України

Президент України Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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«Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі», – сказав Зеленський.

Україна розробила відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір України дати реальний захист від агресій.

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Зеленський повідомив, що декларацію вже підписали 13 визначних компаній.

Крім того, президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. «Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну», – зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів. «Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», – розповів президент.

На Міжнародному форумі оборонних індустрій представлені понад 30 країн світу – Європа, Америка, Азія, Австралія, - 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.