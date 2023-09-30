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Зеленський оголосив про створення нового оборонного альянсу: вже є перші учасники

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський оголосив про створення нового оборонного альянсу: вже є перші учасники
Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій
фото: Офіс президента

На Міжнародному форумі оборонних індустрій Зеленський озвучив три важливих рішення України

Президент України Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі», – сказав Зеленський.

Україна розробила відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір України дати реальний захист від агресій.

Зеленський повідомив, що декларацію вже підписали 13 визначних компаній.

Крім того, президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. «Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну», – зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів. «Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», – розповів президент.

На Міжнародному форумі оборонних індустрій представлені понад 30 країн світу – Європа, Америка, Азія, Австралія, - 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

Теги: Володимир Зеленський озброєння Україна

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