Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини (відео)

Лідери двох країн обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби сил оборони України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром у Києві. Про це глава держави розповів у Telegram.

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Серед головних тем, які обговорили лідери двох країн, – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця держав у цій галузі.

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Зеленський подякував Словаччині за підтримку нашої країни.

Нагадаємо, Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.

До слова, сьогодні, 30 вересня, у Словаччині відбудуться чергові парламентські вибори. Фаворитом є колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який був змушений піти у відставку 2018 року на тлі масових протестів, спричинених убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.

Як відомо, експрем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у майбутніх парламентських виборах 30 вересня, виступає за припинення підтримки України.