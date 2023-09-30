Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини (відео)
Лідери двох країн обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби сил оборони України
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром у Києві. Про це глава держави розповів у Telegram.
Серед головних тем, які обговорили лідери двох країн, – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця держав у цій галузі.
Зеленський подякував Словаччині за підтримку нашої країни.
Нагадаємо, Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.
До слова, сьогодні, 30 вересня, у Словаччині відбудуться чергові парламентські вибори. Фаворитом є колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який був змушений піти у відставку 2018 року на тлі масових протестів, спричинених убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.
Як відомо, експрем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у майбутніх парламентських виборах 30 вересня, виступає за припинення підтримки України.
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