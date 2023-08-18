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ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та ведуть наступ на одному з напрямків – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та ведуть наступ на одному з напрямків – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та вийшли на південний фланг Бахмута

На Бердянському напрямку, Збройні сили України активно ведуть контрнаступальні операції відповідно до зазначених стратегічних планів. Додатково, важливою ініціативою стало закріплення позицій українських військ на південь від Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

На території від Куп'янська до Сватове-Кремінна, російські збройні формування намагаються здійснити наступальні дії. Однак ізвістно, що ці спроби наступу з боку РФ були неуспішними. Відповідно до даних Генерального штабу Збройних сил України, російські війська зазнали невдалих результатів у спробах наступу в районі Синьківки та Білогорівки.

У цей час, українські військові продовжують активні дії, спрямовані на відбиття агресійних наступальних операцій під Куп'янськом, а також на лінії між Сватове та Кремінна. Незважаючи на відсутність успіху в деяких напрямках, українські військові продовжують докладати зусиль для забезпечення безпеки та територіальної цілісності країни.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та вийшли на південний фланг Бахмута. Збройні сили України досягли незначних, але важливих успіхів у південній частині району Кліщіївки, розташованій за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Крім цього, українські військові здійснили наступальні дії на південь від Бахмута та вдало закріпилися на нових позиціях.

У генеральному штабі Збройних сил України було оголошено, що російські військові безуспішно провели намагання наступальних дій в районі Богданівки, розташованої за 7 кілометрів на північний захід від Бахмута, а також в районі Білої Гори, яка знаходиться за 14 кілометрів на південний захід від Бахмута.

За інформацією українського Генштабу, російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки), Красногорівки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

17 серпня Збройні сили України велі контрнаступ на кордоні Донецько-Запорізької областей, але не здобули значних перемог. При цьому, військовий Генштаб України зазначив, що українські війська продовжують наступ на Бердянському напрямку.

Російські війська проводили безуспішні атаки недалеко від населеного пункту Урожайне.

На південний захід від Новопокровки українським бійцям вдалося здійснити просування вперед. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку, який розташований на заході Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ вперше показали в дії шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, який був доставлений в Україну ще в квітні. Вони знищили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. 

Також українські війська продовжують активні контрнаступальні операції на трьох різних ділянках фронту. ЗСУ здійснили просування в Запорізькій та Донецькій областях.

Теги: Генштаб вертоліт військові наступ контрнаступ

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