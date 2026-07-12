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Україна атакувала російський НПЗ, танкери та пороми: деталі від Генштабу

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Україна атакувала російський НПЗ, танкери та пороми: деталі від Генштабу
Сизранський НПЗ – один із найстаріших нафтозаводів Росії
фото із відкритих джерел

У ніч на 12 липня Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ

Протягом 11 липня та в ніч на 12 липня українські військові завдали потужних ударів по Сизранському НПЗ та 14 ворожих суднах. Деталі масштабної операції Сил оборони розкрив Генштаб, передає «Главком».

У ніч на 12 липня Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу, результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб російської армії.

«Главком» писав, чим особливий цей завод. Так, Сизранський НПЗ – один із найстаріших нафтозаводів Росії. Рішення про його будівництво ухвалили ще 1939 року, а першу партію пального завод відправив ешелоном на Сталінградський фронт. 22 липня 1942-го – цю дату досі вважають днем народження підприємства. Це найстаріший із трьох НПЗ Самарського вузла «Роснафти» – поряд із Куйбишевським та Новокуйбишевським заводами.

Крім того, Сили оборони уразили 10 російських танкерів та чотири пороми в акваторії Азовського моря. У Генштабі зазначили, що танкери використовують для транспортування російської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику РФ.

Також 11 липня українські військові уразили російський ешелон із паливно-мастильними матеріалами в районі окупованого Токмака Запорізької області.

Окрім цього, Генштаб уточнив результати удару 10 липня по нафтопереробному комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга»  у Ленінградській області РФ: підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами та 115 безпілотниками різних типів, протиповітряна оборона збила або подавила 102 зі 128 цілей.

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Теги: нафта нафтопродукти

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