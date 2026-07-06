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Росіяни масово шукають в інтернеті рецепт бензину для самостійного приготування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни масово шукають в інтернеті рецепт бензину для самостійного приготування
Проблеми з пальним у Росії дедалі більше позначаються на настроях населення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кількість запитів у пошуковиках зросла утричі після початку паливної кризи.

На тлі паливної кризи в Росії місцеві жителі почали масово шукати в інтернеті способи самостійного виготовлення бензину, пише «Главком».

За даними сервісів аналізу пошукових запитів, у червні фразу «як зробити бензин» шукали понад 17 тис. разів. Це майже втричі більше, ніж у травні, коли проблеми з пальним ще не набули масового характеру.

Росіяни масово шукають в інтернеті рецепт бензину для самостійного приготування фото 1

Найбільший інтерес до «домашнього виробництва» бензину зафіксували в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, а також в окупованих Севастополі та Сімферополі.

До слова, росіяни через паливну кризу шукають альтернативу автомобілям і починають масово купувати коней. Утримувати тварин для багатьох росіян виявилося дешевше, ніж заправляти автомобіль.

Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася наприкінці травня після серії українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. За цей час під атаками опинилися найбільші НПЗ країни, а 6 липня Сили оборони вперше уразили Омський нафтопереробний завод – останній із 11 найбільших виробників бензину РФ, який досі не зазнавав ударів.

На цьому тлі в десятках російських регіонів почали фіксувати дефіцит пального та обмеження на його продаж, а влада пояснювала ситуацію «ажіотажним попитом», запевняючи, що запасів достатньо. Водночас після атаки на Омський НПЗ в місті утворилися довгі черги на автозаправних станціях, а росіяни почали масово скуповувати бензин. 

Водночас у Росії автомобілісти почали масово звертатися до автосервісів через проблеми із двигунами. Це почало відбуватися після рішення влади знизити якість бензину до стандарту «Євро-3» на тлі паливної кризи, що розгорілася внаслідок українських ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ),

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Теги: бензин криза пальне росіяни

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