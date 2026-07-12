Дрони вразили один із найстаріших НПЗ Росії: чим особливий цей завод

Попередньо уражено установку АВТ-5, яка дає майже третину переробки нафти на заводі

У Сизрані Самарської області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод, унаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали Exilenova+, Astra та Дніпро Оперативний.

Що відомо про атаку

Очевидці публікують кадри наслідків удару – над промисловою зоною міста піднімається чорний дим. За попередніми даними моніторингових каналів, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-5.

фото: соцмережі

Чому важлива установка АВТ-5

АВТ-5 – одна з двох установок атмосферно-вакуумної трубчатки заводу, тобто первинної перегонки нафти, з якої починається весь виробничий цикл підприємства. Її продуктивність – 7,1 тис. тонн нафти на добу, це майже третина сумарної потужності первинної переробки НПЗ. Друга, більша установка – АВТ-6 (17,1 тис. тонн на добу, 71% потужності заводу) – вже виводилася з ладу під час удару 21 травня, після чого підприємство понад місяць не могло відновити роботу. Вихід з ладу АВТ-5 менш критичний для повної зупинки заводу, однак саме ця установка традиційно слугує резервом на випадок ремонту головної лінії – тобто без неї підприємству буде складніше швидко відновити хоча б часткову роботу. Детальніше про те, чому Сизранський НПЗ є стратегічною ціллю, «Главком» писав раніше.

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Первісток нафтопереробки на Волзі

Сизранський НПЗ – один із найстаріших нафтозаводів Росії. Рішення про його будівництво ухвалили ще 1939 року, а першу партію пального завод відправив ешелоном на Сталінградський фронт 22 липня 1942-го – цю дату досі вважають днем народження підприємства. Це найстаріший із трьох НПЗ Самарського вузла «Роснафти» – поряд із Куйбишевським та Новокуйбишевським заводами.

Сама Самарська область – один із найважливіших оборонно-промислових регіонів Росії, попри те що розташована за понад 800 км від українського кордону. Тут, на тодішньому куйбишевському заводі «Прогрес», у 1961 році зібрали ракету-носій «Восток», яка вивела на орбіту Юрія Гагаріна – підприємство (нині РКЦ «Прогрес») і сьогодні виробляє ракети-носії «Союз».

карта: osint-проєкт Dnipro Official

Що це за завод

Сизранський НПЗ належить «Роснафті» й переробляє від 8,5 до 8,9 млн тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн, виробивши 800 тис. тонн автобензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 700 тис. тонн мазуту. Окрім цивільного ринку, підприємство постачає пальне для російської військової авіації та підрозділів у центральних і південних регіонах Росії, а частину продукції експортує через Волгу і Каспійське море.

фото: Вікіпедія

Це вже не перший удар по заводу: його атакували щонайменше в березні 2024-го, лютому 2025-го, квітні та травні 2026 року. У квітні дрони також уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький», що входять до того самого Самарського вузла.

Нагадаємо, увесь Самарський нафтопереробний вузол «Роснафти» фактично паралізований: за даними на 10 червня, дрони зупинили і Куйбишевський НПЗ, а Новокуйбишевський завод після квітневого удару досі не вийшов на повну потужність.