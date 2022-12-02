Україна відправила до Алжиру 27 тис. тонн пшениці

У портах, задіяних у «Зерновій ініціативі», проходять обробку 22 судна, на них завантажують 767 тис. тонн української агропродукції.

З портів Великої Одеси 1 грудня вийшов караван із трьох суден, які доставлять 126 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема балкер Golden Arsenal з українською пшеницею для Алжиру, повідомила «Адміністрації морських портів України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також «Зерновим коридором» рухаються ще чотири судна під завантаження 205 тис. тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів «Великої Одеси» вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час Росія продовжує використовувати інструменти для штучного обмеження можливостей Чорноморської зернової ініціативи, яка днями була продовжена на 120 днів, затягуючи перевірки суден Спільним координаційним центром (СКЦ).

«Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію Росії за день перевіряється в п'ять разів менше. У жовтні зернова ініціатива дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. До того ж технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць», – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, під час Grain from Ukraine Зеленський оголосив про нову гуманітарну ініціативу.

Також президент України оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети.

Будь ласка, читайте текст після реклами