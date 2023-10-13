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Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км
фото ілюстративне

Збільшення виробництва власних ракет дуже важливе для знищення логістик ворога

Україні потрібно мати не тільки дронове виробництво, а й ракетне, для того, щоб мати паритет. А це інші інвестиції. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає «24 канал».

«Якщо ми хочемо мати паритет, то треба мати не тільки дронове виробництво, а й ракетне, а це інші інвестиції. Ми вже маємо відпрацьовані експериментальні зразки, які дають нам 750-1000 км дальності, але питання в масштабі виробництва. А це інвестиції й держава над цим працює», – каже він.

Водночас Подоляк наголосив, що Україна не може виготовити за пів року 1-2 тис. ракет.

«Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили Форум оборонних індустрій, де вже є два десятки підписаних попередніх контрактів щодо військового виробництва. Я думаю, що ми збільшуватимемо виробництво в трьох напрямах: дрони різних модифікацій, зокрема великі, потужні. І тут наші турецькі партнери також активно працюють; збільшуватимемо виробництво своїх ракет, тому що це дуже важливо щодо правил цієї війни, знищення логістики; артилерійські снаряди різного калібру і танкові снаряди», – додав він.

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Теги: ракета війна Україна окупанти

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