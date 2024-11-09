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Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський
фото: Офіс президента

«Хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво. Про це він сказав у вечірньому звернені 9 листопада.

«У цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати.

Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати.

Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України».

Зеленський також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.

«Зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовилися також із Францією про іншу трохи модель, також із залученням технологій побудови відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що більшість українських виробників зброї планують перенесення діяльності за кордон.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних. 

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Теги: кордон кредит озброєння модель Україна Володимир Зеленський інвестиції

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