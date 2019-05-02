Україна вироблятиме комплектуючі до боєприпасів для артилерії Азербайджану



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«Укроборонпром» виявив зацікавленість у придбанні в Азербайджані боєприпасів та засобів ближнього бою

«Укроборонпром» має усі промислові потужності та необхідні технології виробництва боєприпасів для артилерії

Концерн «Укроборонпром» братиме участь у боєприпасній програмі Азербайджану, зокрема у виробництві окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії.

Про це йшлося на зустрічі генерального директора ДК «Укроборонпром» Павла Букіна з першим заступником міністра оборонної промисловості Азербайджану Ях'єю Мусаєвим під час міжнародної виставки IDEF-2019 у Стамбулі, повідомляє прес-служба концерну.

«Обговорювалися питання участі підприємств українського концерну у боєприпасній програмі Азербайджану. Зокрема, щодо виробництва окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії. Це зумовлено тим, що «Укроборонпром» має усі необхідні технології виробництва та промислові потужності», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони також обговорили питання співробітництва оборонних підприємств у частині взаємного трансферу технологій. «Укроборонпром» виявив зацікавленість у придбанні в Азербайджані боєприпасів та засобів ближнього бою.

За інформацією прес-служби, українська й азербайджанська сторони розглянули питання оптимальних шляхів реформування оборонної галузі у сучасних умовах. Зокрема, азербайджанська сторона поінформувала про створення на базі Міністерства оборонної промисловості оборонного концерну «Азесілах», що полегшує залучення інвестицій.