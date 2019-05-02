Україна закупить у турецького Aselsan ще й тепловізори



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На фото (зліва - направо): віце-президент Aselsan Осман Федінчі, президент та голова ради директорів компанії Aselsan Халюк Горгюн, голова Президентської адміністрації оборонної промисловост Ізмаїл Демір, директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас

У другий день міжнародної виставки у Стамбулі «Спецтехноекспорт» підписав контракт з відомою турецькою компанією Aselsan, яка вже поставляє для української армії рації

Держпідприємство «Спецтехноекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром»» підписало ряд контрактів з турецькою компанією «Aselsan» щодо постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та інших силових підрозділів. Про це говориться в повідомленні «Спецтехноекспорт».

Зокрема, українська сторона планує імпортувати охолоджувальні тепловізори для встановлення на системи керованого протитанкового озброєння, а також отримає чергові партії засобів захищеного радіозв'язку УКХ-діапазону.

Тепловізори з охолоджувальною матрицею більш чутливі і показують більшу дальність, на відміну від нехолоджувальної матриці, досить масивні і тому призначені зазвичай для використання у військових цілях.

Підписання угод між українською та турецькою компаніями відбулося за участі Ізмаїла Деміра, голови Savunma Sanayii Başkanı - Президентської адміністрації оборонної промисловості.

Директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас нагадав, що турецька Aselsan ще з 2017 року є основним постачальником засобів зв'язку УКХ-діапазону для Збройних Сил України. Натомість українська компанія продає для Aselsan військову продукцію українського виробництва.

У 2018 році між «Спецтехноекспортом» та Aselsan було укладено перший в Україні офсетний контракт, який передбачає низку компенсацій при закупівлі турецьких засобів зв'язку. Відтак, турецька сторона передає Україні технологію криптування радіозв’язку, систему управління боєм та створює сервісний центр в Україні для обслуговування систем військового радіозв’язку.

Нагадаємо, у перший день міжнародної оборонної виставки IDEF’19, «Спецтехноекспорт» парафував контракт із турецькою Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu на постачання в Туреччину 120 мм ствольних керованих ракет «Конус», що виробляються на ДККБ «ЛУЧ».