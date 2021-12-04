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    Назарбаєв пояснив, чому не визнає Крим «російським»

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    Назарбаєв у інтерв'ю розповів, чому не визнає приєднання Криму до Росії - Назарбаєв пояснив, чому не визнає Крим «російським»
    Назарбаєв у інтерв'ю розповів, чому не визнає приєднання Криму до Росії
    фото з відкритих джерел

    Експрезидент Казахстану заявив, що ситуація із Кримом дуже схожа із захопленням Південної Осетії

    Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив, чому республіка в 2014 році відмовилася визнавати Крим російським. При іншому рішенні треба було б визнати права Південної Осетії, Абхазії і Косова, заявив політик у фільмі «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. Історія золотої людини»), заснованому на його інтерв'ю американцеві Оліверу Стоуну, повідомляють ЗМІ.

    Назарбаєв в одному з епізодів підкреслив, що сім років тому Казахстан не підтримав і українську сторону через події, які сталися у Києві зі зміною влади.

    Політик зізнався, що дуже переживає через ситуацію в Україні, оскільки свого часу навчався там.

    Нагадаємо, 18 листопада на дебатах перед виборами президента Радєв заявив, що окупований Крим – це нібито російська територія. МЗС України вимагав від нього офіційного спростування.

    У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

    Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Крим Росія Казахстан Нурсултан Назарбаєв
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    Назарбаєв пояснив, чому не визнає Крим «російським»