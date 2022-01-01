Україна закрила порти для російських суден

Суднам, що плавають під прапором держави-агресора, відтпер заборонено заходити в українські порти

Набрав чинності закон про внутрішній водний транспорт

В Україні набув чинності закони про внутрішній водний транспорт, який зокрема регламентує порядок допуску на внутрішні водні шляхи іноземних судів та під українським прапором. Цим документом також забороняється захід російським суднам в українські порти, повідомляє УНН.

Так, відповідно до закону, іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України за наявністю свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документі екіпажу, виданих відповідно до цього закону або відповідно до законодавства ЄС, або за наявністю судових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торгового мореплавства України. Іноземному суду внутрішнього плавання буде дозволено плавання у тих зонах внутрішніх водних шляхів України, які відповідають свідоцтву судна внутрішнього плавання.

Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:

суднам, що плавають під прапором держави-агресора;

суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Також закон унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Окрім того, закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Як відомо, у 2020 році Верховна Рада України ухвалила в другому читанні з техніко-юридичними правками законопроект №1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України.

30 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внутрішній водний транспорт». У січні 2021 року його офіційно опубліковано у парламентській газеті «Голос України».

Раніше повідомлялося, що Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.

Раніше Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі: «Росія порушила головний принцип морського права».

Нагадаємо, що слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ. Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.