МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії

Північні країни найбільше в Європі допомагають українській громадськості у війні

Візит президента України Володимира Зеленського до Фінляндії є важливим, оскільки має дві складові: результати переговорів з керівництвом країни щодо посилення української безпеки, а також участь у саміті Північних країн. Про це повідомив заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, передає «Радіо Свобода».

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На запитання, чи можуть бути домовленості, які не були озвучені публічно, дипломат відповів ствердно.

«Звичайно, конкретні домовленості про надання конкретного озброєння на сьогодні, наскільки я знаю, докладно не оприлюднювалися. Але, повірте, там є досить серйозні домовленості, які значно посилять українську безпеку», - сказав він.

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Перебийніс додав, що участь Зеленського у саміті Північних країн показує надзвичайно потужну підтримку Києва з боку Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії.

«Ми в Північних країнах фіксуємо найбільшу фактично в Європі допомогу українській громадській в боротьбі проти російської агресії, а також вступу України до ЄС і НАТО. Тому відбувся ще й саміт із лідерами цих країн. Наразі вже оприлюднено спільну заяву, де ми можемо побачити результати. А результати – це подальша військова підтримка, підтримка зброєю та військовою технікою, яку вже надали та яка буде ще надана. Там сказано про нові пакети. Підтримка нашого вступу до ЄС та НАТО, підтримка у реалізації формули президента, створення спеціального трибуналу тощо», – заявив він.

У МЗМ підсумували, що візит є важливим з точки зору забезпечення майбутньої перемоги України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.