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МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС пояснило, чим важливий візит Зеленського до Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Ніїністьо
фото з відкритих джерел

Північні країни найбільше в Європі допомагають українській громадськості у війні

Візит президента України Володимира Зеленського до Фінляндії є важливим, оскільки має дві складові: результати переговорів з керівництвом країни щодо посилення української безпеки, а також участь у саміті Північних країн. Про це повідомив заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, передає «Радіо Свобода».

На запитання, чи можуть бути домовленості, які не були озвучені публічно, дипломат відповів ствердно.

«Звичайно, конкретні домовленості про надання конкретного озброєння на сьогодні, наскільки я знаю, докладно не оприлюднювалися. Але, повірте, там є досить серйозні домовленості, які значно посилять українську безпеку», - сказав він.

Перебийніс додав, що участь Зеленського у саміті Північних країн показує надзвичайно потужну підтримку Києва з боку Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії.

«Ми в Північних країнах фіксуємо найбільшу фактично в Європі допомогу українській громадській в боротьбі проти російської агресії, а також вступу України до ЄС і НАТО. Тому відбувся ще й саміт із лідерами цих країн. Наразі вже оприлюднено спільну заяву, де ми можемо побачити результати. А результати – це подальша військова підтримка, підтримка зброєю та військовою технікою, яку вже надали та яка буде ще надана. Там сказано про нові пакети. Підтримка нашого вступу до ЄС та НАТО, підтримка у реалізації формули президента, створення спеціального трибуналу тощо», – заявив він.

У МЗМ підсумували, що візит є важливим з точки зору забезпечення майбутньої перемоги України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський учора, 3 травня, здійснив візит до Фінляндії, щоб посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. 

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Теги: Європа росія війна Фінляндія

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