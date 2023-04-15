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Стало відомо, коли Україна отримає комплекси ППО Patriot

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає комплекси ППО Patriot
Україна чекає на американські системи протиракетної оборони Patriot
фото з відкритих джерел

Зенітно-ракетні комплекси Patriot допоможуть захистити Україну з неба

Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня, який у християн східного обряду припадає на 16 квітня. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Говорить великий Львів».

Так, на запитання, коли в Україні з'являться системи Patriot, Ігнат відповів: «Я думаю, це вже буде після Великодня».

При цьому він відмовився конкретизували, коли саме це станеться - навесні чи вже влітку. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни. «Коли зіб'ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтесь», – додав Ігнат.

Раніше повідомлялося, що Україна отримує системи ППО Patriot і Samp-T уже з навченими екіпажами

На початку березня польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що до України вже прибули перші американські системи протиракетної оборони Patriot. Але згодом міноборони Польщі спростувало заяву міністра.

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