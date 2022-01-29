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    Польща очікує напливу біженців з України у разі російського вторгнення

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    Польща перевіряє інфраструктуру міст у зв'язку із можливим приходом біженців - Польща очікує напливу біженців з України у разі російського вторгнення
    Польща перевіряє інфраструктуру міст у зв'язку із можливим приходом біженців
    фото: epravda.com.ua

    Польща готується до гіршого сценарію і очікує прийняти навіть мільйон українців

    У разі вторгнення Росії в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців. Зараз у країні йде підготовка переходів, медичного обслуговування, проживання та харчування. Про це заявив заступник глави міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, повідомляє «Польське радіо».

    «Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців, які рятуються від смерт», заявив він.

    При цьому Вонсік підкреслив, що Польща повинна бути готова до гіршого сценарію і прийняти навіть мільйон людей.

    «Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні або не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні», – сказав він.

    Вонсік додав, що згідно з Женевською конвенцією, біженці перебуватимуть під захистом Польщі.

    «Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не підемо від цього і не будемо від цього захищатися», – заявив він.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня прилетить з офіційним візитом до України. Урядовець планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

    Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших стосунків із європейськими країнами.

    Також Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

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    Теги: Росія Польща війна агресія Україна біженці
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    Польща очікує напливу біженців з України у разі російського вторгнення