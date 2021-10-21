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    Пандемія в Латвії: від коронавірусу помер один із найвідоміших антивакцинаторів

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    Арніс Цимдарс, який виступав проти обов'язкової вакцинації, помер від Covid-19 у віці 59 років - Пандемія в Латвії: від коронавірусу помер один із найвідоміших антивакцинаторів
    Арніс Цимдарс, який виступав проти обов'язкової вакцинації, помер від Covid-19 у віці 59 років
    фото: Latvija Pirmajā Vietā

    Політик з Латвії, який критикував обов'язкову вакцинацію, помер від коронавірусу

    У Латвії помер співзасновник і генеральний секретар партії «Латвія на першому місці» Арніс Цимдарс. Йому було 59 років. Причиною смерті став Covid-19.

    Він прославився тим, що від імені партії критикував посилення в країні коронавірусних обмежень і виступав проти обов'язкової вакцинації громадян.

    Коментуючи його смерть, інвестиційний банкір Гірт Рунгайніс закликав супротивників вакцинації робити цю процедуру. «Терміново робіть щеплення, хоч таємно. Це збільшить ваші шанси продовжувати брехати електорату і не наражати на небезпеку інших», – заявив він у своєму Twitter.

    Нагадаємо у Латвії введуть жорсткий локдаун і комендантську годину. Карантин триватиме з 21 жовтня до 15 листопада. Зокрема, будуть закриті більшість магазинів, розважальних і навчальних закладів.

    Як повідомляли раніше, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.

    Читайте також: Названа головна причина локдауну в Латвії: не вакцинуються і хворіють переважно російськомовні


    Теги: Латвія смерть карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Пандемія в Латвії: від коронавірусу помер один із найвідоміших антивакцинаторів