Пандемія в Латвії: від коронавірусу помер один із найвідоміших антивакцинаторів

Арніс Цимдарс, який виступав проти обов'язкової вакцинації, помер від Covid-19 у віці 59 років

Політик з Латвії, який критикував обов'язкову вакцинацію, помер від коронавірусу

У Латвії помер співзасновник і генеральний секретар партії «Латвія на першому місці» Арніс Цимдарс. Йому було 59 років. Причиною смерті став Covid-19.

Він прославився тим, що від імені партії критикував посилення в країні коронавірусних обмежень і виступав проти обов'язкової вакцинації громадян.

Коментуючи його смерть, інвестиційний банкір Гірт Рунгайніс закликав супротивників вакцинації робити цю процедуру. «Терміново робіть щеплення, хоч таємно. Це збільшить ваші шанси продовжувати брехати електорату і не наражати на небезпеку інших», – заявив він у своєму Twitter.

Cienījamie antivakseri, vancinējieties kaut slepus! Tā jūs palielināsiet iespējas turpināt melot elektorātam un nepdraudēsiet citus, vismaz šinī aspektā. RT @DelfiLV Pēc inficēšanās ar Covid-19 miris Arnis Cimdars https://t.co/ZPp4V92M3f — Girts Rungainis (@GirtsRungainis) October 20, 2021

Нагадаємо у Латвії введуть жорсткий локдаун і комендантську годину. Карантин триватиме з 21 жовтня до 15 листопада. Зокрема, будуть закриті більшість магазинів, розважальних і навчальних закладів.

Як повідомляли раніше, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.



