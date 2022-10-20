Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)

Херсонські партизани закликають окупантів покинути українське місто

У тимчасово захопленому Росією Херсоні партизани вкотре передали «вітання» російським окупантам. Їх закликали зробити «жест доброї волі» й покинути українське місто та нагадали: Збройні сили України вже близько.

Так, активісти розклеїли по населеному пункту листівки з посланнями для загарбників. Фото опублікували в Telegram-каналі руху «Жовта стрічка» у середу, 19 жовтня.

«Жовта стрічка» – рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою «Жовтої стрічки» є інформаційний опір російським окупантам.

На одній з листівок написано: «Час робити «жест доброї волі»! Херсон – це Україна», на іншій – фото херсонського колаборанта Кирила Стремоусова з підписом «Шукаємо злочинця. Ймовірно, в Генічеську».

«Колаборанти в паніці – рашисти збирають речі, а Херсонці вже виглядають з вікна ЗСУ. Ми ж продовжуємо поширювати листівки, малювати графіті. Ми продовжуємо закликати херсонців бойкотувати усі окупаційні накази, вказівки чи укази. Ми на своій землі, ми в себе вдома», – йдеться у повідомленні руху.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.