Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)
Метою «Жовтої стрічки» є інформаційний опір російським окупантам
фото з відкритих джерел

Херсонські партизани закликають окупантів покинути українське місто

У тимчасово захопленому Росією Херсоні партизани вкотре передали «вітання» російським окупантам. Їх закликали зробити «жест доброї волі» й покинути українське місто та нагадали: Збройні сили України вже близько.

Так, активісти розклеїли по населеному пункту листівки з посланнями для загарбників. Фото опублікували в Telegram-каналі руху «Жовта стрічка» у середу, 19 жовтня.

«Жовта стрічка» – рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою «Жовтої стрічки» є інформаційний опір російським окупантам.

На одній з листівок написано: «Час робити «жест доброї волі»! Херсон – це Україна», на іншій – фото херсонського колаборанта Кирила Стремоусова з підписом «Шукаємо злочинця. Ймовірно, в Генічеську».

«Колаборанти в паніці – рашисти збирають речі, а Херсонці вже виглядають з вікна ЗСУ. Ми ж продовжуємо поширювати листівки, малювати графіті. Ми продовжуємо закликати херсонців бойкотувати усі окупаційні накази, вказівки чи укази. Ми на своій землі, ми в себе вдома», – йдеться у повідомленні руху.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра. 

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста». 

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: окупанти ЗСУ Херсон війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти намагаються стримати наступ ЗСу на півдні
Окупант розповів про «котел» на Херсонщині і як готується перепливати Дніпро
Вчора, 19:23
Триває 238 доба війни, ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні 
Переполох у Херсоні та нові заяви Путіна. П'ять головних новин 19 жовтня 
Вчора, 21:00
Зі зниклими українцями немає зв'язку
Рашисти викрали подружжя пенсіонерів на Херсонщині
Сьогодні, 04:11

Події в Україні

Рахунок пішов на сотні. Скільки іранських дронів уже збито в Україні
Рахунок пішов на сотні. Скільки іранських дронів уже збито в Україні
Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)
Херсонські партизани передали рашистам послання (фото)
Окупанти готують інформаційне підгрунтя для відступу з Херсона – ISW
Окупанти готують інформаційне підгрунтя для відступу з Херсона – ISW
Сумщина повністю залишиться без водопостачання і вуличного освітлення
Сумщина повністю залишиться без водопостачання і вуличного освітлення
Авіація ЗСУ завдала потужного удару по окупантах, – ОК «Південь»
Авіація ЗСУ завдала потужного удару по окупантах, – ОК «Південь»
Рашисти викрали подружжя пенсіонерів на Херсонщині
Рашисти викрали подружжя пенсіонерів на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
48K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
30K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
27K
Почалася масова втеча окупантів із Херсона: що відбувається у місті
25K
Після звинувачень у допомозі Росії Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
25K
У Бєлгороді «бавовна»: пошкоджено об’єкт інфраструктури (відео)

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
18 жовтня, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту