Справа про незаконний перетин держкордону «митцями». В ексзаступника Мінкульту пройшли обшуки

Були випадки, коли «листи-сприяння» для виїзду за кордон виявлялись підробленими

Правоохоронці виявили щонайменше двадцять чоловіків призовного віку, які втекли з країни на підставі «листів Мінкульту»

У лютому 2025 року правоохоронці провели низку обшуків у рамках кримінального провадження про незаконне переправлення через держкордон і прийшли до помешкань теперішніх та колишніх посадовців Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті».

«Главком» отримав ухвалу про обшук колишнього державного секретаря Міністерства культури Юрія Лещука, який обіймав посаду з липня 2022-го до вересня 2024 року. У матеріалах досудового розслідування зазначено, що Лещук відповідав за погодження листів міністерства, на підставі яких особи призовного віку «отримували дозвіл на незаконний перетин державного кордону України у період дії воєнного стану».

Зрештою, слідство вилучило у експосадовця ноутбук та два мобільні телефони, а суд заарештував це майно.

У червні 2024 року у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» Вінницької області прикордонники затримали дев’ять осіб призовного віку, які мали «листи-сприяння» тимчасово виконувача обов’язків міністра культури Ростислава Карандєєва для виїзду за кордон. У ході перевірки з’ясувалося, що QR-коди на «листах» не зчитуються і, ймовірно, є підробленими.

Слідство стало перевіряти інші «листи-сприяння» Мінкульту і з’ясувало, що у травні 2024 року 11 чоловіків перетнули кордон нібито для участі у благодійному заході у Празі й більше в Україну не поверталися.

За такою самою схемою на початку червня 2024-го ще одна група чоловіків-виконавців виїхала з України – знову в Прагу, і знову без повернення.

У коментарі «Главкому» колишній керівник Мінкульту Ростислав Карандєєв відкинув причетність співробітників міністерства до оборудок, пов’язаних з ухиленням від мобілізації.

«Міністерство культури не є слідчим органом. Ми більше працювали на довіру, щоб українська культура була присутньою за кордоном. При цьому держава не застрахована від обману людей, схильних до наживи», – заявив Карандєєв.

За його інформацією, слідство у зазначеній справі триває, викрита організована група, яка займалася підробкою документів Мінкульту для виїзду за кордон.

«Щодо можливих претензій з боку правоохоронців до працівників Міністерства культури, то, наскільки мені відомо, підозри нікому не вручено. І не може бути вручено. Адже наші працівники діяли у рамках законодавства», – наголосив посадовець.

На уточнююче запитання «Главкома», чи запрошувало слідство його на допити, Карандєєв відповів негативно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. 4 березня уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Також «Главком» повідомляв, що працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздок митців та медійників за кордон. Якщо вони з’ясують, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то можуть відмовити такій людині у виїзді.