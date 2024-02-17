Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні

Кулеба заявив, що насамперед варто поговорити про кількість і сталість цих поставок від партнерів, адже вони не зовсім стабільні

Наразі є дві головні проблеми, які стосуються поставок боєприпасів Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

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За словами Кулеби, насамперед варто поговорити про кількість і сталість цих поставок від партнерів, адже вони не зовсім стабільні, при цьому вкрай необхідні українським захисникам, щоб мати можливість продовжувати боротися з російськими окупантами.

«Ситуація дуже погана сьогодні, це не моя політична оцінка, це меседж, який ми всі отримуємо з фронту – президент, військові радники, військовослужбовці пишуть із фронту – погана ситуація, потрібні боєприпаси», – заявив Кулеба.

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Друга проблема має досить специфічний характер. Як зазначив Кулеба, поставлені снаряди не завжди підходять до установок, які є в наявності в українських військових. Не можна використовувати один і той самий боєприпас на всіх гарматах 155 калібру.

«Бачите, коли ухвалюють рішення про постачання певної кількості снарядів, скажімо 155 калібру, ухвалюють політичне рішення і поставлено 10 тисяч снарядів, ми ставимо галочку і чекаємо на наступні партії... Але річ у тім, що всі ці гаубиці та гармати калібру 155 мм було створено для конкретних типів снарядів цього калібру, які були виготовлені в конкретній країні. Політики ставлять галочку, отримують належне за здійснення цієї поставки, а на місцях виникає величезна технічна проблема», – підсумував міністр закордонних справ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

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Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.