Українська авіація атакувала рашистів на Херсонщині

Збройні сили України атакували винищувачем та гелікоптерами російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командуванння «Південь».

«На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів нанесла два удари по скупченнях ворожої сили і техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного», – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога – дорозвідуються.

Нагадаємо, 19 та 20 липня Збройні сили України на Херсонщині вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту. Зазначимо, що це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

До цього, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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