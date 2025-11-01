Головна Країна Політика
Кучма розхвалив олігархів, які розбагатіли за його каденції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кучма розхвалив олігархів, які розбагатіли за його каденції
Зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук – один із тих, кого в Україні багато років називають олігархом
Експрезидент наголосив, що під час його каденції не було бізнесменів, які б відповідали сучасним юридичним критеріям «олігархів»

Другий Президент України Леонід Кучма заявив, що не вважає себе «батьком українського олігархату» та позитивно оцінив роль великих бізнесменів, які сформувалися під час його президентства. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю BBC News Україна.

«Олігархом можна назвати будь-якого крупного бізнесмена, який вам не подобається. У піар-технологіях так часто і роблять заради створення негативного іміджу», – сказав Кучма.

Він наголосив, що під час його каденції не було бізнесменів, які б відповідали сучасним юридичним критеріям «олігархів». Натомість, за його словами, саме в ті роки було закладено основу для появи широкого прошарку власників – результат земельної, аграрної та інших реформ.

«Ми дали можливість стати власниками десяткам мільйонів наших громадян, і представники малого та середнього бізнесу цим скористалися», – зазначив експрезидент.

Кучма визнав, що приватизація промислових гігантів створила умови для появи великих бізнесменів, але наголосив, що ці процеси були започатковані ще до його президентства.

«Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди: сертифікати почали скуповувати за безцінь на «чорному» ринку, бо про створення фондового ринку тоді не подбали», – сказав він.

Попри це, Кучма похвалив великий бізнес, який, за його словами, «піднімав із брухту напіврозвалені радянські підприємства» та розвивав українську промисловість.

«Я справді високо ціную більшість крупних бізнесменів, які сформувалися під час мого президентства. Вони робили велику справу, піднімаючи економіку країни», – заявив він.

Колишній глава держави також провів межу між бізнесменами його часу і тими, хто збагатився за Януковича.

«Перше покоління будувало, друге – «віджимало». Більшість із перших сьогодні допомагають армії, а більшість із «нових донецьких» перебігло до ворога», – наголосив Кучма.

Раніше другий президент України Леонід Кучма пояснив причини, через які він свого часу призначив на високі посади Віктора Медведчука, Дмитра Табачника та Віктора Януковича, які сьогодні в Україні визнані зрадниками та перебувають у Росії. 

Також ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що знає, хто саме організував прослуховування кабінету президента Леоніда Кучми. Водночас називати прізвища він відмовився.

Теги: олігархи президент Україна промисловість Леонід Кучма бізнес приватизація

