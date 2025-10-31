Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії

Зеленський розповів про застосування української ракети «Фламінго» по Росії

За словами президента, Україна дев’ять разів використала ракету в реальних операціях

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна дев’ять разів застосувала ракету «Фламінго» у бойових операціях по Росії, і вона дала результат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський повідомив, що разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для «далекобійних санкцій» щодо Росії на найближчий час.

«Фламінго» вважається найкращою українською ракетою. Зокрема, боєголовка ракети вдвічі потужніша за американську ракету Tomahawk, у якої це приблизно 450 кілограм вибухівки.

Нагадаємо, що Василь Малюк повідомив, що позаминулого літа українські спецпризначенці знищили один із трьох російських комплексів балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на полігоні в Астраханській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться».