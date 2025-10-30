TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду

Американські інвестори отримають контроль над TikTok, а частка китайської компанії ByteDance зменшиться до менш ніж 20%

Китай і США погодили угоду про передачу американських активів TikTok. Нове підприємство, що контролюватиме додаток у США, переважно належатиме американським інвесторам, а китайська компанія ByteDance втратить більшість акцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Китай схвалив угоду щодо американських активів TikTok. Очікується, що нова компанія, яка отримає контроль над сервісом, буде під контролем американських інвесторів, як того вимагає закон про національну безпеку США.

«У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok з точки зору отримання схвалення Китаю, і я очікую, що вона буде реалізована в найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо вирішення цього питання», – сказав Бессент під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Реалізація угоди дозволить TikTok продовжити діяльність у США без ризику обмежень та забезпечить відповідність американським законам про національну безпеку.

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам належить завершити цю угоду в четвер у Кореї», – сказав Бессент. На запитання про подробиці угоди з TikTok, Бессент уточнив, що не бере участі в комерційній стороні угоди,