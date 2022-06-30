Українські бійці ліквідували ще одного підполковника окупантів

Військові знищили заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ

Українські військові ліквідували заступника начальника штабу 11 ОДШБ підполковника армії РФ Павла Кислякова. Про це у Twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

«Заступник начальника штабу начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований», – повідомив Анатолій Штефан.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська.

До цього, у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.