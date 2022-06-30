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    Події в Україні

    Українські бійці ліквідували ще одного підполковника окупантів

    ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Павла Кислякова - Українські бійці ліквідували ще одного підполковника окупантів
    ЗСУ ліквідували підполковника армії РФ Павла Кислякова
    фото: twitter.com/Shtirlitz53

    Військові знищили заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ

    Українські військові ліквідували заступника начальника штабу 11 ОДШБ підполковника армії РФ Павла Кислякова. Про це у Twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

    «Заступник начальника штабу начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований», – повідомив Анатолій Штефан.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська.

    До цього, у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці ліквідували ще одного підполковника окупантів