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    Події в Україні

    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)

    Українські військові на трофейних російських танках по передньому краю - Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські військові на трофейних російських танках по передньому краю
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Українські захисники зазначили, що День Перемоги будемо святкувати у майбутньому.

    Військові 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр показали, який «парад» вони влаштували 9 травня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

    Українські захисники зазначили, що День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. «Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль», - сказала воїни.

    «А поки влаштовуємо військовий «парад» на трофейних російських танках по передньому краю», – повідомили українській військові, оприлюднивши фото.

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    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)
    фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

    Як повідомлялося, військові 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продемонстрували філігранну роботу під час знищення ворожого танка.

    Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі у своїй промові більшість часу російський диктатор Володимир Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

    Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Друга світова війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)