Українські бійці влаштували «парад» на трофейних танках РФ (фото)

Українські військові на трофейних російських танках по передньому краю

Українські захисники зазначили, що День Перемоги будемо святкувати у майбутньому.

Військові 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр показали, який «парад» вони влаштували 9 травня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Українські захисники зазначили, що День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. «Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль», - сказала воїни.

«А поки влаштовуємо військовий «парад» на трофейних російських танках по передньому краю», – повідомили українській військові, оприлюднивши фото.

Як повідомлялося, військові 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького продемонстрували філігранну роботу під час знищення ворожого танка.

Нагадаємо, що 9 травня на Красній площі у своїй промові більшість часу російський диктатор Володимир Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО».

Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

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