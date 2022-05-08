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    Події в Україні

    Воїни показали, як із «Джавеліна» філігранно знищили ворожий танк (відео)

    Українські військові використовують американські&nbsp;Javelin у війні з російськими окупантами - Воїни показали, як із «Джавеліна» філігранно знищили ворожий танк (відео)
    Українські військові використовують американські Javelin у війні з російськими окупантами
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Українське сафарі на російських ворогів триває

    Українські військові продемонстрували філігранну роботу під час знищення ворожого танка. Про це повідомляє 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

    Так, воїни знищили танк російських окупантів з ПТРК Javelin.

    «Українське сафарі триває, поки вороги не щезнуть з української землі!» – зазначили бійці 30-ї бригади.

    Раніше українські воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу російських військ спалили ворожий танк.

    Проте, окупанти і самі себе винищують, Так, 8 травня на Запорізькому напрямку російські війська застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек» проти своїх же позицій.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Воїни показали, як із «Джавеліна» філігранно знищили ворожий танк (відео)