Ворог знову обстріляв Одещину

Спрацювали сили ППО

Сьогодні ввечері,9 травня, російські загарбники знову здійснили обстріл Одеської області. Працювали сили ППО. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

«Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати наш регіон та місто ракетами. Вночі спрацювала наша система ППО, дякуємо нашим хлопцям за збитий ворожий безпілотник. Потім чотири ракети зранку прилетіли в Одеський регіон, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Проходять відновлювальні роботи.

Вже ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Знову добре працюють наші хлопці з ППО», – повідомив Братчук.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель, який у понеділок, 9 травня, відвідав Одесу, відчув на собі повітряну тривогу. Йому довелося ховатися в укритті.

Як раніше повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи.

Як повідомлялося, 8 травня у місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Також росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.