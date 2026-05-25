Fox News: Україна змінює НАТО і вчить Пентагон воювати дронами

Українська армія стала найдосвідченішою бойовою силою в Європі, а її досвід із дронами та оборонним виробництвом кардинально переосмислює стратегію НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News Digital.

«Армія номер один в Європі»

«Думаю, сьогодні українська армія – армія номер один в Європі», – заявив мер Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Digital. За його словами, технологічна трансформація Львова – наочний приклад того, як Україна перебудувала себе зсередини. До вторгнення місто мало потужний IT-кластер на 40 000 працівників. Війна змусила його переорієнтуватися: тепер тут цілодобово збирають ударні дрони та системи перехоплення.

Схожу думку висловив польський заступник міністра оборони Павел Залевський: «Немає жодної армії у світі, яка краще за Україну розуміє сучасне поле бою. Сучасна війна – це переважно дрони».

Колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО генерал Філіп Брідлав пішов ще далі: «Війна в Україні змінила не лише розуміння сучасної війни в НАТО – вона змінила розуміння всього світу». Українська армія, за його словами, перетворилася на «одну з найбоєздатніших сил Європи» – попри те, що у 1994 році країна відмовилася від ядерного арсеналу радянської доби.

Пентагон вчиться в України

Колишній генерал-лейтенант Річард Ньютон, який вивчає адаптацію оборонної промисловості в умовах війни, розповів Fox News, що Пентагон уважно стежить за досвідом України. «Чимало країн запозичують сторінку з книги трансформації українського ВПК – і за якістю, і за різким нарощуванням кількості зброї на фронті», – сказав він. Мета – скоротити час постачання можливостей до військ «не до років, а до місяців і, можливо, навіть тижнів».

Україна вже виробляє дрони у промислових масштабах: у 2026 році планується випустити понад 7 мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж у 2025-му. Bloomberg раніше писав, що українські дрони та стартапи вже змінили світову воєнну стратегію, а Пентагон запустив власну версію платформи Brave1.

Контекст: саміт НАТО в Анкарі

Дискусія розгорається напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня. Рубіо вже назвав його «одним із найважливіших самітів в історії альянсу» і попередив: у НАТО бракує боєприпасів для майбутніх конфліктів. Польща і країни Балтії наполягають, що союзники мають рухатися від доктрини «експедиційних воєн» до реальної оборони на власній території.

Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році, Швеція – у 2024-му. Тільки Фінляндія додала альянсу понад 1300 кілометрів спільного кордону з Росією. НАТО вже переймає українські напрацювання з дронів-перехоплювачів – один такий апарат коштує близько 2500 доларів проти щонайменше 35 000 за російський дрон-камікадзе.

Нагадаємо, п'ять днів тому «Главком» писав, що CNN також назвав Україну «військовим новатором», який змінює характер сучасної війни: українські дрони регулярно атакують аеродроми, склади та заводи глибоко на території Росії, змушуючи її перекидати ресурси на захист власної землі.