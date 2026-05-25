Головна Світ Політика
search button user button menu button

Fox News: Україна змінює НАТО і вчить Пентагон воювати дронами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Fox News: Україна змінює НАТО і вчить Пентагон воювати дронами
Україна вже виробляє дрони у промислових масштабах: у 2026 році планується випустити понад 7 млн безпілотників
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Садовий: до війни Львів мав IT-кластер на 40 тис. людей – тепер він виробляє зброю

Українська армія стала найдосвідченішою бойовою силою в Європі, а її досвід із дронами та оборонним виробництвом кардинально переосмислює стратегію НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News Digital.

«Армія номер один в Європі»

«Думаю, сьогодні українська армія – армія номер один в Європі», – заявив мер Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Digital. За його словами, технологічна трансформація Львова – наочний приклад того, як Україна перебудувала себе зсередини. До вторгнення місто мало потужний IT-кластер на 40 000 працівників. Війна змусила його переорієнтуватися: тепер тут цілодобово збирають ударні дрони та системи перехоплення.

Схожу думку висловив польський заступник міністра оборони Павел Залевський: «Немає жодної армії у світі, яка краще за Україну розуміє сучасне поле бою. Сучасна війна – це переважно дрони».

Колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО генерал Філіп Брідлав пішов ще далі: «Війна в Україні змінила не лише розуміння сучасної війни в НАТО –  вона змінила розуміння всього світу». Українська армія, за його словами, перетворилася на «одну з найбоєздатніших сил Європи» – попри те, що у 1994 році країна відмовилася від ядерного арсеналу радянської доби.

Пентагон вчиться в України

Колишній генерал-лейтенант Річард Ньютон, який вивчає адаптацію оборонної промисловості в умовах війни, розповів Fox News, що Пентагон уважно стежить за досвідом України. «Чимало країн запозичують сторінку з книги трансформації українського ВПК – і за якістю, і за різким нарощуванням кількості зброї на фронті», – сказав він. Мета – скоротити час постачання можливостей до військ «не до років, а до місяців і, можливо, навіть тижнів».

Україна вже виробляє дрони у промислових масштабах: у 2026 році планується випустити понад 7 мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж у 2025-му. Bloomberg раніше писав, що українські дрони та стартапи вже змінили світову воєнну стратегію, а Пентагон запустив власну версію платформи Brave1.

Контекст: саміт НАТО в Анкарі

Дискусія розгорається напередодні липневого саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня. Рубіо вже назвав його «одним із найважливіших самітів в історії альянсу» і попередив: у НАТО бракує боєприпасів для майбутніх конфліктів. Польща і країни Балтії наполягають, що союзники мають рухатися від доктрини «експедиційних воєн» до реальної оборони на власній території.

Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році, Швеція – у 2024-му. Тільки Фінляндія додала альянсу понад 1300 кілометрів спільного кордону з Росією. НАТО вже переймає українські напрацювання з дронів-перехоплювачів – один такий апарат коштує близько 2500 доларів проти щонайменше 35 000 за російський дрон-камікадзе.

Нагадаємо, п'ять днів тому «Главком» писав, що CNN також назвав Україну «військовим новатором», який змінює характер сучасної війни: українські дрони регулярно атакують аеродроми, склади та заводи глибоко на території Росії, змушуючи її перекидати ресурси на захист власної землі.

 

Читайте також:

Теги: перехоплення Пентагон Україна Андрій Садовий війна армія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схоже, США розпочинають гру
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
29 квiтня, 09:17
Уночі 27 квітня окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
27 квiтня, 12:22
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
28 квiтня, 01:45
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
28 квiтня, 04:59
Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії підписати угоду в форматі Drone Deal
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
3 травня, 20:59
Олександру Мірошніченку назавжди 50 років
Поліг на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Олександра Мірошніченка
5 травня, 09:00
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
6 травня, 06:32
Захисник брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а після звільнення Київщини разом із побратимами вирушив на Схід
На Луганщині загинув чемпіон Києва з карате. Згадаймо Віктора Ярмоленка
15 травня, 09:00
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
Візит Путіна до Китаю, удар по Прилуках. Головне за день 2026 року
19 травня, 21:29

Політика

GPS на літаку міністра оборони Британії заглушили – підозрюють Росію
GPS на літаку міністра оборони Британії заглушили – підозрюють Росію
Fox News: Україна змінює НАТО і вчить Пентагон воювати дронами
Fox News: Україна змінює НАТО і вчить Пентагон воювати дронами
Сербія не вважає Росію братньою країною – спікерка парламенту
Сербія не вважає Росію братньою країною – спікерка парламенту
Європа посилить тиск на Росію після удару «Орєшником»
Європа посилить тиск на Росію після удару «Орєшником»
Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран
Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран
Столицю Сербії охопили протести: поліція пішла на зіткнення зі студентами
Столицю Сербії охопили протести: поліція пішла на зіткнення зі студентами

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
23 травня, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua