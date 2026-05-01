Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
ЄС призупинив мільярдну допомогу Сербії
У Брюсселі заявили, що причина у судовій системі

Європейський Союз призупинив усі виплати Сербії за планом розвитку через погіршення ситуації із судовою системою. Про це заявила європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос під час конференції, пише «Главком».

«Ми призупинили всі виплати, оскільки знову бачимо відкат у системі правосуддя. Поки це не буде виправлено, країна не зможе отримувати фінансову підтримку», – наголосила вона.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялось, що Єврокомісія розглядає можливість припинити виплати для Сербії через побоювання щодо стану демократії та тісні зв’язки країни з Росією. Белград може втратити до 1,5 млрд євро фінансування від ЄС.

Країна не є членом ЄС, але, розпочавши переговори про вступ у 2014 році, має право на отримання коштів та грантів, які допоможуть їй просунути правові реформи. Рішення про призупинення виплат ще більше ускладнить так званий процес розширення ЄС.

Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля
«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля
Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду

