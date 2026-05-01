Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці

У Брюсселі заявили, що причина у судовій системі

Європейський Союз призупинив усі виплати Сербії за планом розвитку через погіршення ситуації із судовою системою. Про це заявила європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос під час конференції, пише «Главком».

«Ми призупинили всі виплати, оскільки знову бачимо відкат у системі правосуддя. Поки це не буде виправлено, країна не зможе отримувати фінансову підтримку», – наголосила вона.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялось, що Єврокомісія розглядає можливість припинити виплати для Сербії через побоювання щодо стану демократії та тісні зв’язки країни з Росією. Белград може втратити до 1,5 млрд євро фінансування від ЄС.

Країна не є членом ЄС, але, розпочавши переговори про вступ у 2014 році, має право на отримання коштів та грантів, які допоможуть їй просунути правові реформи. Рішення про призупинення виплат ще більше ускладнить так званий процес розширення ЄС.