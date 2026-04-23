Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
Безпілотник уже успішно пройшов повний цикл випробувань
Українська defence-tech компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе літакового типу, створений як дешеве та масове рішення для ударів по тилу ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу виробника.
У компанії повідомили, що нова розробка під назвою «Хмаринка» покликана системно знищувати техніку, склади та живу силу окупантів на тактичній глибині.
Ключові характеристики безпілотника «Хмаринка»:
- Бойове навантаження: до 7 кг;
- Дальність польоту: до 50 км;
- Максимальна швидкість: 140 км/год;
- Час у повітрі: до 60 хвилин;
- Габарити: розмах крил — 196 см, довжина — 153 см.
Однією з головних переваг дрона є його мобільність: запуск здійснюється за допомогою катапульти, що дозволяє швидко розгортати комплекс у польових умовах без підготовки спеціальних майданчиків чи смуг. Безпілотник уже успішно пройшов повний цикл випробувань.
Аналітики видання «Мілітарний» зазначають, що візуально вітчизняний дрон за конструкцією повторює російську «Молнию».
У нього відсутній фюзеляж як такий – замість нього дерев’яний центроплан та дві трубки у якості несучих елементів, переднє розташування двигунів на крилах та акумулятор і бойова частина, які встановлюються над центропланом у носовій частині.
«Главком» писав, що компанія Auterion, світовий лідер у розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників, оголосила про успішне завершення програми Artemis, яка включала створення далекобійного безпілотника глибокого удару. Цей безпілотник, який пройшов успішні випробування в Україні, має дальність польоту до 1000 миль і використовує візуальне наведення на ціль, що забезпечує високу точність навіть при порушенні супутникової навігації
Коментарі — 0