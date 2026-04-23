Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)

Лариса Голуб


google social img telegram social img facebook social img
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
«Хмаринка» здатна нести корисне навантаження до 7 кг
фото: Генерал Черешня

Безпілотник уже успішно пройшов повний цикл випробувань

Українська defence-tech компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе літакового типу, створений як дешеве та масове рішення для ударів по тилу ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу виробника.

У компанії повідомили, що нова розробка під назвою «Хмаринка» покликана системно знищувати техніку, склади та живу силу окупантів на тактичній глибині.

Ключові характеристики безпілотника «Хмаринка»:

  • Бойове навантаження: до 7 кг;
  • Дальність польоту: до 50 км;
  • Максимальна швидкість: 140 км/год;
  • Час у повітрі: до 60 хвилин;
  • Габарити: розмах крил — 196 см, довжина — 153 см.
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото) фото 1
фото: Генерал Черешня

Однією з головних переваг дрона є його мобільність: запуск здійснюється за допомогою катапульти, що дозволяє швидко розгортати комплекс у польових умовах без підготовки спеціальних майданчиків чи смуг. Безпілотник уже успішно пройшов повний цикл випробувань.

Аналітики видання «Мілітарний» зазначають, що візуально вітчизняний дрон за конструкцією повторює російську «Молнию».

Дрон-камікадзе «Молния». 2024 рік.
Дрон-камікадзе «Молния». 2024 рік.
фото з відкритих джерел

У нього відсутній фюзеляж як такий – замість нього дерев’яний центроплан та дві трубки у якості несучих елементів, переднє розташування двигунів на крилах та акумулятор і бойова частина, які встановлюються над центропланом у носовій частині.

«Главком» писав, що компанія Auterion, світовий лідер у розробці програмного забезпечення для оборонних безпілотників, оголосила про успішне завершення програми Artemis, яка включала створення далекобійного безпілотника глибокого удару. Цей безпілотник, який пройшов успішні випробування в Україні, має дальність польоту до 1000 миль і використовує візуальне наведення на ціль, що забезпечує високу точність навіть при порушенні супутникової навігації

Читайте також:

Теги: війна Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран та США домовилися про двотижневе умовне припинення вогню
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
10 квiтня, 07:27
Ринок фруктів адаптується до умов війни
Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни
30 березня, 11:15
Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар
Михайло Гончар: Країни Перської затоки отримали бумеранг – розплачуються за свою всеїдність
18 квiтня, 21:35
Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
11 квiтня, 21:34
Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів із США
Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів із США
17 квiтня, 22:56
Ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії
18 квiтня, 18:20
Сибіга відповів кремлівським пропагандистам на полях 5-го Анталійського дипломатичного форуму
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
18 квiтня, 12:58
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
20 квiтня, 01:44
Україна отримає формальну участь у структурах ЄС без політичних прав
«Символічне» членство України в ЄС. Що пропонують Франція та Німеччина
20 квiтня, 16:51

Наука та освіта

Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
Україна створила новий ударний дрон «Хмаринка»: у чому його унікальність (фото)
Секрети нересту. Яка риба в українських водоймах найплодовитіша (рейтинг)
Секрети нересту. Яка риба в українських водоймах найплодовитіша (рейтинг)
Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської
Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської
Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua