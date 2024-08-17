Українські хакери атакували розробника ядерної зброї РФ

Без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств у РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора Росії. Про це інформує Головне управління розвідки України.

«Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Чєлябінської області РФ – компанію «Вега» – виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах «Веги»– знищена», – заявили у ГУР.

Без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

«Серед них – «ВНИИТФ» (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера «Вега».

Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.

«Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб», – наголосили в ГУР.

Нагадаємо, українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працюють з перебоями, також атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують масовану хакерську атаку на банківський сектор Росії. Так, хакерам вдалося уразити брокерські застосунки й банкомати. Ця хакерська атака розпочалася ще 23 липня. Тоді кіберфахівцям ГУР вдалося уразити найбільші російські банківські установи, зокрема «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк».