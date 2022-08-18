Миротворці НАТО можуть втрутитись в конфлікт між Сербією та Косово

НАТО вважає, що необхідно запобігти повторній ескалації конфлікту між країнами

Миротворчі сили НАТО в Косово готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Косово опиниться під загрозою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем, передає Reuters.

«Я закликаю всі сторони проявляти стриманість і уникати насильства. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місці. Наша миротворча місія KFOR залишається зосередженою на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність опиниться під загрозою, KFOR готові втрутитися», – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що ситуація на місцях покращилася, і необхідно запобігти повторній ескалації.

Президент Сербії заявив, що очікує складних переговорів з прем'єр-міністром Косова в четвер, оскільки сусіди не згодні майже в усьому, але сказав, що мир і стабільність є надзвичайно важливими.

«У нас є історія, яка непроста. Як НАТО, так і ми хочемо уникнути будь-якої можливості ескалації чи конфлікту», – заявив президент Сербії.

Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.