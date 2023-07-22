Українські моряки завдали ворогові влучного удару

Захисники знищили складську будівлю та 10 окупантів

Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення. Відповідне відео опубліковане в суботу, 22 липня, в Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

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На кадрах видно, як внаслідок влучання у приміщення, поруч з яким майорить російський триколор, відбувається потужний вибух.

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За підрахунками українських військових, внаслідок влучного удару по складській будівлі знищено також до 10 окупантів та три вантажних автомобілі.

Українські моряки не уточнили, де саме було завдано удару по ворогові.

«Військово-морські Сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі, на землі та у повітрі!» – ідеться у коментарі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, раніше у Балтіморі, США, завершився курс допідготовки 5-го українського екіпажу патрульних катерів типу Айленд.