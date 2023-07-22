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Українські моряки завдали ворогові влучного удару

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
У приіщенні стався потужний вибух
фото: скріншот із відео

Захисники знищили складську будівлю та 10 окупантів

 

Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога, знищивши при цьому склад забезпечення. Відповідне відео опубліковане в суботу, 22 липня, в Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

На кадрах видно, як внаслідок влучання у приміщення, поруч з яким майорить російський триколор, відбувається потужний вибух.

За підрахунками українських військових, внаслідок влучного удару по складській будівлі знищено також до 10 окупантів та три вантажних автомобілі.

Українські моряки не уточнили, де саме було завдано удару по ворогові.

«Військово-морські Сили ЗС України продовжують нищити ворога в морі, на землі та у повітрі!» – ідеться у коментарі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, раніше у Балтіморі, США, завершився курс допідготовки 5-го українського екіпажу патрульних катерів типу Айленд.

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