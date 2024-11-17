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Українські партизани провели диверсію на залізниці, щоб зірвати поставки зброї росіянам

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Українські партизани провели диверсію на залізниці, щоб зірвати поставки зброї росіянам
Партизани здійснили диверсію на залізниці
Фото: АТЕШ

Партизани руху «АТЕШ» у Запорізькій області провели диверсію на залізниці

В Запорізькій області партизани українського руху «АТЕШ» провели диверсію, щоб зірвати поставки озброєння на фронт для росіян залізницею. Про це партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі.

«Агент нашого руху знищив релейний щит на залізниці поблизу н.п. Урожайне, Токмацького району Запорізької області. Ми вивели з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак і Верхній Токмак, що призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та пального для окупантів на лінії фронту», – написали партизани в Телеграм.

Також вони повідомили координати, де саме відбулась диверсія: 47.216805432, 35.961234274.

Також партизани написали, що окупанти активізують наступ на Запорізькому напрямку. Тому диверсії стають для них серйозною проблемою, ускладнюючи логістику та порушуючи регулярні поставки боєприпасів і пального. Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, сповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат, що врешті-решт знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, «АТЕШ» зафіксував передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару в Запорізькій області.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: окупанти озброєння фронт наступ партизани Атеш війна залізниця

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