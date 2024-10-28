Росіяни хочуть вивезти з Луганщини 300 тонн соняшнику – Центр нацспротиву

Окупанти купили у місцевих аграріїв соняшник за дуже заниженими цінами

Російські окупанти планують «експортувати» з тимчасово окупованої Луганської області понад 300 тонн соняшнику, який «скупили» у місцевих аграріїв за заниженими цінами. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни мають намір «експортувати» понад 300 тонн соняшнику з тимчасово окупованої Луганщини. Цей урожай окупанти «скупили» у місцевих фермерів за низькими цінами для подальшого вивезення в Росію, а потім – у країни Африки», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що псевдоміністерство сільського господарства так званої «ЛНР» розраховує на співпрацю з африканськими країнами.

«Ця схема на тимчасово окупованих територіях України активно «функціонує» з самого початку окупації. Російські окупаційні адміністрації ставлять фермерів у жорсткі рамки, змушуючи їх продавати свій врожай визначеній «компанії» за фіксованою ціною», – наголосили у Центрі.

Підкреслюється, що вивезення врожаю окупантами є не лише економічним злочином проти України, а й частиною ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та зміцнення власної позиції у світі через торгівлю краденим українським зерном.

До слова, українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур. Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.