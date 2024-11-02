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Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
Окупанти перевезли свою техніку подалі в Запорізькій області
Фото: АТЕШ

Українські партизани показали, як росіяни забирають свою техніку та передислоковуються після удару ЗСУ

«АТЕШ» зафіксував передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару в Запорізькій області. Про це українські партизани повідомили на своїй сторінці в Телеграм.

«Агенти нашого руху повідомляють про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області. Зазначається, що внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога», – йдеться в повідомленні партизанів.

Агент, який має доступ до 76-ї ДШД, прослідкував, куди саме окупанти передислокували свої танки та іншу техніку, а потім передав нові координати українським військовим.

«Ми простежили, куди вони переміщуються, і оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться пересуватися», – йдеться в повідомленні «АТЕШ».

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Окупанти переміщують техніку
Фото: АТЕШ

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: окупанти танки наступ росіяни партизани війна Запоріжжя Атеш

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