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    Окупанти спотворили стадіон на Київщині: виорали на газоні символ «V»

    Президент УАФ показав наслідки &laquo;руского міра&raquo; - Окупанти спотворили стадіон на Київщині: виорали на газоні символ «V»

    Президент УАФ показав наслідки «руского міра»

    фото: facebook.com/andriy.pavelko

    На стадіоні в Бородянці війська ворога лишили літеру «V», яка є одним із символів російського вторгнення до України

    Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко разом головним тренером збірної України Олександром Петраковим першими віцепрезидентами Олексієм Михайличенком і Вадимом Костюченком, керівником Київського об’єднання асоціацій футболу і президентом ковалівського «Колоса» Андрієм Засухою відвідали Гостомель та Бородянку, які постраждали від звірств російських окупантів. Про це президент УАФ написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши моторошні кадри з Київщини.

    «У Гостомелі заїхали на центральний стадіон, куди поцілили снаряди окупантів, але який обов’язково буде відновлений і знову прийматиме матчі місцевих команд. Побачили на власні очі зруйновані та спалені житлові будинки. Тут росіяни вбивали й калічили життя багатьох людей.

    Як і в Гостомелі, вулиці Бородянки переповнені свідченнями численних злочинів російських окупантів. Ці дикуни лише заради забави виорали на полі центрального стадіону, де у мирний час ми проводили матчі щорічного міжнародного турніру ім. В. Баннікова, фашистський символ «V». Крім того орки викопали поруч бліндажі і намагалися БТРами знищити сусіднє поле зі штучним покриттям. Не вдалося!

    У Бородянці дуже багато руйнувань, але селище вистояло завдяки хоробрості наших воїнів, отримавши два потужні символи-обереги. Це прострелений російськими кулями й осколками, але вцілілий пам’ятник Тарасу Шевченку в центрі селища і фігурка півника, яка встояла на кухонній шафці розбомбленого житлового будинку. І тут немає жодної випадковості. Такі символи є нашою непохитною вірою в те, що Україна витримає важкі випробування та обов’язково святкуватиме перемогу над тупою російською ордою», – написав Павелко у Facebook.

    Нагадаємо, Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини.

    Раніше у мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Павелко Україна Facebook президент стадіон окупація памятник #stoprussia
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    Окупанти спотворили стадіон на Київщині: виорали на газоні символ «V»