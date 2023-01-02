Українські прикордонники прийняли два жорстокі бої під Бахмутом (відео)

Група окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт – безуспішно

Співробітники Державної прикордонної служби України в понеділок прийняли біля Бахмута на Донеччині й у самому місті два бої. Про це йдеться в Telegram-каналі відомства.

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«Один (бій – «Главком») тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50 в районі населеного пункту Підгороднє. Група російських окупантів в кількості до 30 людей спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно. Попередньо знищено сімох і поранено дев'ятьох окупантів. У наших без втрат», – йдеться в повідомленні.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом із підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.

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«Втрати окупантів – п'ять «200», три «300» підтвердила аеророзвідка Сил спеціальних операцій», – зазначається в повідомленні.

На відео кадри передноворічних боїв, які ведуть бійці ДПСУ, тримаючи незламний Бахмут в складі Сил оборони України.

Нагадаємо, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА «Шахед-136». Усі ці дрони було збито.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.